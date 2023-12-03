Украинцы будут праздновать Рождество раньше из-за того, что дата одного из главных религиозных праздников изменилась после перехода УПЦ на новоюлианский календарь.

Теперь Украина присоединится к большинству стран христианского мира во время празднования Рождества.

Стало известно, в какой день украинцы будут отмечать рождение Иисуса Христа в этом году.

Ранее Рождество в Украине отмечали 7 января, однако начиная с 2023 года украинцы будут праздновать Рождество Христово 25 декабря.

Таким образом, украинцы также отказываются старых от советских и российских традиций.

Известно, что в канун Рождества украинцы по традиции накрывают праздничный стол и отмечают Сочельник.

Ужин как правило состоит из 12 постных блюд, хозяйки готовят кутью, вареники, голубцы, пончики, компот, рыбу и другую традиционную пищу.

Стоит напомнить, что в Украине продолжается Рождественский пост, он начался 15 ноября и завершится 24 декабря - в этот период нельзя употреблять мясные и молочные продукты.

Украинцы в комментариях поделился мнениями о новой дате Рождества:

"Люди у нас война наши дети в окопах. А вы спорите когда праздновать. После Победы",

"Люди у нас война, а вы спорите друг с другом, лучше молитесь чтобы скорее то ад кончился, и чтоб наши защитники живы здоровы вернулись, ибо и так сколько погибло, и погибает дальше, сейчас не до праздников",

"Когда будет победа, тогда и будем праздновать. Ребята в окопах в воде в снегу",

"Теперь и всегда празднуем 7 января",

"Все зависит от человека. Есть вещи, которые не меняется. Человек отвечает перед Богом, а не перед людьми. Кто бегает туда - сюда, пусть подумает, чтобы не было зле",

"Мы празднуем 7 января, как наши родители".

Источник: 24 канал.

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