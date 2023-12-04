Церковный праздник 5 декабря, в этот день чтят память мученика Прокопия Кесарийского.

В народе праздник 5 декабря издавна называли Прокопов день, Прокопий, Филимон, Вихостав, и он имеет особые традиции.

Наши предки 5 декабря занимались домашними делами, потому что верили, что они будут хорошо удаваться.

5 декабря хорош для обучения чему-то новому.

Также этот день наделяли большим значением дороги и пути, ведь дорога может принести человеку как счастье, так и горе.

Дабы удача сопровождала во всем - в дороге нужно вести себя аккуратно и спокойно.

На Прокопия проводили зимние ярмарки, торгуя санями, елями, дровами.

Наши предки считали удачным для торговли и сделок.

Молодые люди 5 декабря веселились и катались на санях, съезжали с горок, играли в снежки и лепили снеговиков.

Нельзя 5 декабря ссориться, ругаться и горевать в дороге.

Считается, что чем больше негативных эмоций испытаете в пути - тем неудачней будет дорога.

Также в этот день запрещено поднимать вещи и деньги, которые увидели на дороге.

Выбрасывать на дорогу мусор и окурки в этот день - серьезный грех.

Существуют и приметы 5 декабря, так, например, теплая погода в этот день к снежной и морозной зиме.

На месте от костра заметили много сажи - значит скоро будет снегопад.

Сосны сбрасывают иголки 5 декабря - к потеплению.

Источник: Униан.

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