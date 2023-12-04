Раніше банки обмежували обсяги операцій із готівковою валютою внаслідок вимоги НБУ, яка була прив'язана до обсягів купленої та проданої валюти з певних дат.

З грудня в Україні скасовані всі обмеження для банків та обмінників стосовно обсягів можливого продажу готівкової іноземної валюти в обмінниках. Це скасування регулятора валютних обмежень, безсумнівно, відзначиться у поведінці готівкового ринку, хоча не передбачається радикальних змін. Про це йдеться в повідомленні "Мінфіну".

Раніше банки обмежували обсяги операцій із готівковою валютою внаслідок вимоги Національного банку України, яка була прив'язана до обсягів купленої та проданої валюти з певних дат.

Проте основні операції все одно відбувалися через обмінники фінансових компаній, що контролювали близько 70% готівкового ринку валютообміну.

Зараз банки матимуть можливість продавати більше валюти, але через велику кількість обмінників фінансових компаній порівняно з банківськими відділеннями, обмінники залишаються більш доступними для клієнтів. Ця тенденція залишиться і надалі, несмотря на посилення конкуренції між великими мережами обмінників фінансових компаній та банками.

Також слабшає актуальність питання стосовно "гарних" синіх та "негарних" білих доларів, які були в обігу в 90-х роках. Остання інформація про завезення банками до України понад $1 млрд готівкової валюти тільки за жовтень цього року підтверджує цю тенденцію.

Останні новини України:

Нагадаємо, НБУ змінить кредитні правила.

Як повідомляла Politeka, у НБУ змінили правила переказу грошей через термінали.

Також Politeka писала, "Нацбанк" посилив правила для українців.