В Україні були помічені фальшиві долари, гривні, а також деякі купюри євро.

Фальшиві долари найчастіше потрапляють до українців у порівнянні з підробками інших іноземних валют, і в основному це стосується американської валюти. В НБУ розповіли, які купюри найнебезпечніші.

В НБУ пояснили, у 2022 році 99% виявлених підроблених купюр зарубіжної валюти виявились фальшивими доларами. Важливо зауважити, що в цьому рейтингу підроблені банкноти великих номіналів переважали з 91% випадків.

Як кажуть у НБУ, найбільш часто фальшивомонетники підробляли банкноти двох номіналів:

50 доларів становили 23% від загальної кількості виявлених фальшивих купюр;

100 доларів - 76%.

Євро також потрапляло в руки шахраям і становило 8% від загальної кількості виявлених фальшивих валют. У НБУ говорять, що шахраї найчастіше підробляли великі номінали:

50 євро - 26% від загальної кількості фальшивих купюр;

100 євро - 28%.

Також зазначається у НБУ, що шахраї підробляли і гривні. Особливо небезпечними виявились банкноти старого зразка (випущені до 2015 року), зокрема 200 та 500 гривень, які можна було отримати як здачу в торгових закладах.

Валерій Строчков, начальник управління організації виготовлення та захисту грошей Департаменту грошового обігу НБУ, пояснив, що шахраї якісно імітували ультрафіолетовий захист на підроблених купюрах, що дозволяло їм проходити перевірку на касах з використанням ультрафіолетових детекторів.

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