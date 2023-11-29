В Украине были замечены фальшивые доллары, гривны, а также нккоторые купюры евро.

Фальшивые доллары чаще всего попадают к украинцам по сравнению с подделками других иностранных валют, и в основном это касается американской валюты. В НБУ рассказали, какие купюры самые опасные.

В НБУ объяснили, что в 2022 году 99% обнаруженных поддельных купюр зарубежной валюты оказались фальшивыми долларами. Важно отметить, что в этом рейтинге поддельные банкноты крупных номиналов превалировали с 91% случаев.

Как говорят в НБУ, наиболее часто фальшивомонетчики подделывали банкноты двух номиналов:

50 долларов составили 23% от общего количества обнаруженных фальшивых купюр;

100 долларов – 76%.

Евро также попадало в руки жуликам и составило 8% от общего количества выявленных фальшивых валют. В НБУ говорят, что мошенники чаще всего подрабатывали большие номиналы:

50 евро – 26% от общего количества фальшивых купюр;

100 евро – 28%.

Также отмечается в НБУ, что мошенники подрабатывали и гривны. Особенно опасными оказались банкноты старого образца (выпущенные до 2015 года), в том числе 200 и 500 гривен, которые можно было получить в качестве сдачи в торговых заведениях.

Валерий Строчков, начальник управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ, пояснил, что мошенники качественно имитировали ультрафиолетовую защиту на поддельных купюрах, что позволяло им проходить проверку на кассах с использованием ультрафиолетовых детекторов.

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