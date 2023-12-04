Ранее банки ограничивали объемы операций с наличной валютой вследствие требования НБУ, которая была привязана к объемам купленной и проданной валюты с определенных дат.

С декабря в Украине отменены все ограничения для банков и обменников по объемам возможной продажи наличной иностранной валюты в обменниках. Эта отмена регулятора валютных ограничений, несомненно, отразится в поведении наличного рынка, хотя не предполагается радикальных изменений. Об этом говорится в сообщении "Минфина".

Ранее банки ограничивали объемы операций с наличной валютой вследствие требования Национального банка Украины, которая была привязана к объемам купленной и проданной валюты с определенных дат.

Однако основные операции все равно происходили из-за обменников финансовых компаний, контролировавших около 70% наличного рынка валютообмена.

Сейчас у банков будет возможность продавать больше валюты, но из-за большого количества обменников финансовых компаний по сравнению с банковскими отделениями, обменники остаются более доступными для клиентов. Эта тенденция останется и дальше, несмотря на усиление конкуренции между крупными сетями обменников финансовых компаний и банками.

Также ослабевает актуальность вопроса относительно "хороших" синих и "некрасивых" белых долларов, которые обращались в 90-х годах. Последняя информация о ввозе банками в Украину свыше $1 млрд наличной валюты только за октябрь этого года подтверждает эту тенденцию.

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