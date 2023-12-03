Частину суми прийняло та зарахувало, але остання купюра частково застрягла у терміналі "ПриватБанк", суму не зарахувало, назад вийняти було неможливо.

Клієнт "ПриватБанк" пожалівся на роботу терміналів банку та службу підтримки. На спеціалізованому сайті Мінфін він розповів, що вирішив улітку скористатися послугою поповнення доларової картки через термінал самообслуговування "ПриватБанк".

Частину суми прийняло і зарахувало, але остання купюра частково застрягла, суму не зарахувало, назад вийняти не було можливим. Клієнт "ПриватБанк" зробив фото підтвердження проблеми, яке пізніше було пред'явлено службі підтримки.

Також, на терміналі з'явився напис "термінал не приймає купюри". Не відходячи від терміналу, клієнт "ПриватБанк" зателефонував до служби підтримки банку, де запропонували просто створити заявку на повернення коштів. Він так і зробив та пішов додому.

За підсумками, через кілька днів клієнт "ПриватБанк" отримав відповідь за заявкою — відмова, без особливих подробиць, мовляв, провели інкасацію, збоїв не виявлено. Чоловік оформив нову заявку і знову отримав відмову.

"І так ще кілька заявок, поки не створили «правильну» заявку, яка потрапила до відділу служби безпеки банку, звідки мені зателефонував представник для уточнення даних і зник. І виходить, мені сказали чекати дзвінка, і нібито весь цей час служба безпеки обробляла заявку (2.5 місяця висіла)", - додав клієнт "ПриватБанк".

У результаті з моменту інциденту до крайньої відмови пройшло 4 місяці, з яких більшу частину часу заявка була у служби безпеки банку, і за підсумком отримано ту саму відповідь, що збоїв не виявлено. Гроші клієнт "ПриватБанк" так і не отримав.



Останні новини України:

Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

Як Politeka.net повідомляла, що "ПриватБанк" позбавив пенсіонерку заслужених виплат.

Також Politeka.net писала, що "ПриватБанк" безпідставно закрив рахунки українця, розгорівся скандал.