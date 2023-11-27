Деякі клієнти "ПриватБанку" стикаються з труднощами при користуванні своїми рахунками чи банківськими картками. Новий негативний відгук про роботу "ПриватБанк" було опубліковано на спеціалізованому сайті Мінфін.

Зокрема, вона поскаржилася, що "ПриватБанк" заблокував її картку за зняття готівки за кордоном.

Клієнтка "ПриватБанк" розповіла, що 21 листопада банк заблокував його банківську картку за зняття готівки за кордоном. Після цього вона вже три дні підряд надсилає "ПриватБанк" своє фото та фото банківської картки через додаток "Приват24". Але навіть після ідентифікації, картку не розблокували.

"Тобто сумнівів, що це точно я і це моя картка і вона у мене, не повинно навіть виникати. Зробила більше 20 фото та запитіів на розблокування картки. Консультант говорить що фото пройшло, але картку так і не розблоковують і так вже три дні", - поскаржилась клієнтка "ПриватБанк".

В "ПриватБанк" говорять про те, що технічних неполадок в них немає, що це справа в фотографії. Скарги в "Приватбанк" не допомагають. Жінка залишилась буз грошей за кордоном.

Також іншій клієнтці "ПриватБанк" була заблокована картка без пояснень. Зокрема жінка розповіла, що у неї був відкритий рахунок підприємця. А банк буз жодних пояснень заблокував її картку. При цьому жодних кредитів, чи не сплачених зобов’язань у неї не було.

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