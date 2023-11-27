Некоторые клиенты "ПриватБанка" сталкиваются с трудностями при пользовании своими счетами или банковскими картами. Новый негативный отзыв о работе "ПриватБанк" был опубликован на специализированном сайте Минфин.

В частности, она пожаловалась, что "ПриватБанк" заблокировал ее карточку за снятие наличных денег за границей.

Клиентка "ПриватБанк" рассказала, что 21 ноября банк заблокировал его банковскую карту за снятие наличных денег за границей. После этого она уже три дня подряд посылает "ПриватБанк" свое фото и фото банковской карты через приложение "Приват24". Но даже после идентификации карту не разблокировали.

"То есть сомнений, что это точно я и это моя карточка и она в меня, не должна даже возникать. Сделала более 20 фото и запросов на разблокировку карты. Консультант говорит, что фото прошло, но карточку так и не разблокируют и так уже три дня, - пожаловалась клиентка "ПриватБанк".

В "ПриватБанк" говорят о том, что технических неполадок у них нет, что это дело в фотографии. Жалобы в "Приватбанк" не помогают. Женщина осталась без денег за границей.

Также другой клиентке "ПриватБанк" была заблокирована карта без пояснений. В частности, женщина рассказала, что у нее был открыт счет предпринимателя. А банк без всяких объяснений заблокировал ее карточку. При этом никаких кредитов или неуплаченных обязательств у нее не было.

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.