Часть суммы приняло и засчитало, но последняя купюра частично застряла в терминале "ПриватБанк", сумму не засчитало, обратно вынуть было невозможно.

Клиент "ПриватБанк" пожаловался на работу терминалов банка и службу поддержки. На специализированном сайте Минфин он рассказал, что решил летом воспользоваться услугой пополнения долларовой карты через терминал самообслуживания "ПриватБанк".

Часть суммы приняло и засчитало, но последняя купюра частично застряла, сумму не засчитало, обратно вынуть было невозможно. Клиент "ПриватБанк" сделал фото подтверждение проблемы, которое позже было предъявлено службе поддержки.

Также, на терминале появилась надпись "терминал не принимает купюры". Не отходя от терминала, клиент "ПриватБанк" позвонил в службу поддержки банка, где предложили просто создать заявку на возврат средств. Он так и сделал и пошел домой.

По итогам, через несколько дней клиент "ПриватБанк" получил ответ по заявке - отказ, без особых подробностей, мол, провели инкассацию, сбоев не обнаружено. Мужчина оформил новую заявку и снова получил отказ.

"И так еще несколько заявок, пока не создали "правильную" заявку, попавшую в отдел службы безопасности банка, откуда мне позвонил представитель для уточнения данных и скрылся. И значит, мне сказали ждать звонка, и якобы все это время служба безопасности обрабатывала заявку (2.5 месяца висела)", - добавил клиент "ПриватБанк".

В результате с момента инцидента до крайнего отказа прошло 4 месяца, из которых большая часть времени заявка была у службы безопасности банка, и по итогу получен тот же ответ, что сбоев не обнаружено. Деньги клиент "ПриватБанк" так и не получил.



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