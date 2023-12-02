В Україні зростають ціни на найпопулярніші продукти харчування. Головна причина – повномасштабна війна, що продовжує, яку розв'язала росія. Відомо, що станеться з ціною капусти.

Прогнозується, що ціни на окремі продукти в Україні збільшаться, і особливо увагу привертає до себе постійна зміна вартості капусти. Зокрема ціни на цей продукт ростуть.

За даними спеціалізованого сайту Мінфін можна визначити, де можна придбати найдешевшу молоду та білокачанну капусту.

У середньому ціни зросли на 5,73 та 1,73 гривні відповідно. Молода капуста в Auchan продається за 22,90 гривні, але у Varus це найдорожчий варіант — 29,90 гривні. Megamarket пропонує продукцію за 27,70 гривні, а в Metro вартість становить 20,70 гривні. Середня ціна на молоду капусту у листопаді становить 25,35 гривні.

Найдорожча білокачанна капуста продається у Metro за 11,34 гривні, а найдешевша у Novus — за 7,99 гривні. У Varus це коштує 8,20 гривні, а в Auchan та Megamarket вартість практично однакова — 9,20 та 9,90 гривні відповідно. Середня ціна становить 9,33 гривні.

Нещодавно вартість молодої капусти становила в середньому 19,62 гривні у жовтні, а білокачанної — 7,55 гривні.

В найближчі дні очікується збільшення цін на капусту через майже повний розпродаж основних обсягів продукції, зменшення пропозиції на ринку, а також через зростання цін на енергоносії та збільшення витрат на зберігання продукції. Проте значних зростань цін не очікується.

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Нагадаємо, у жовтні українців чекають нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.