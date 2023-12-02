Прогнозується, що ціни на окремі продукти в Україні збільшаться, і особливо увагу привертає до себе постійна зміна вартості капусти. Зокрема ціни на цей продукт ростуть.

За даними спеціалізованого сайту Мінфін можна визначити, де можна придбати найдешевшу молоду та білокачанну капусту.

магазин, супермаркет, продукти

У середньому ціни зросли на 5,73 та 1,73 гривні відповідно. Молода капуста в Auchan продається за 22,90 гривні, але у Varus це найдорожчий варіант — 29,90 гривні. Megamarket пропонує продукцію за 27,70 гривні, а в Metro вартість становить 20,70 гривні. Середня ціна на молоду капусту у листопаді становить 25,35 гривні.

Найдорожча білокачанна капуста продається у Metro за 11,34 гривні, а найдешевша у Novus — за 7,99 гривні. У Varus це коштує 8,20 гривні, а в Auchan та Megamarket вартість практично однакова — 9,20 та 9,90 гривні відповідно. Середня ціна становить 9,33 гривні.

Нещодавно вартість молодої капусти становила в середньому 19,62 гривні у жовтні, а білокачанної — 7,55 гривні.

В найближчі дні очікується збільшення цін на капусту через майже повний розпродаж основних обсягів продукції, зменшення пропозиції на ринку, а також через зростання цін на енергоносії та збільшення витрат на зберігання продукції. Проте значних зростань цін не очікується.

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Нагадаємо, у жовтні українців чекають нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.