Збільшення ціни відбудеться наприкінці цього року, наближаючись до свят Різдва та Нового року.

Найближчим часом деякі продукти точно подорожчають в ціні. На це впливає ряд факторів. У перелік продуктів, ціни яких виростуть, увійшли м'ясо та ковбаса, деякі овочі та фрукти. Про це розповіла українцям експерт Тетяна Попович.

Згідно з повідомленням експертки Тетяни Попович, це збільшення ціни відбудеться наприкінці цього року, наближаючись до Різдва та Нового року. Зазвичай ціни на продукти зростають у цей період року, і цього разу схоже не буде винятком. За словами експерта, найбільше зростання ціни очікується на м'ясо, ковбасні вироби та вітчизняні овочі.

Ціни на овочі зростають через закінчення їхнього сезону, при цьому пропозиція на ринку стає мінімальною. Також імпорт та продукція українських тепличних комбінатів дорожчає через великі витрати на тепличне виробництво овочів узимку.

Провідна маркетологиня вказала на орієнтовні зростання цін до кінця року для окремих категорій продуктів:

картопля та буряк — 5-8%;

яблука та груші — 10-12%;

банани — 10%;

мандарини та інші цитрусові — 15-18%.

Згідно з прогнозами інших експертів, ціни на цукор, каву та соєві боби будуть знижуватися, але це не відбудеться найближчим часом. Фахівці надали пояснення, коли українці можуть очікувати здешевлення цих товарів.

Джерело: OBOZ.UA

Останні новини України:

Нагадаємо, у жовтні українців чекають нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.