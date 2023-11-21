Увеличение цены произойдет в конце этого года, приближаясь к праздникам Рождеству и Новому году.

В ближайшее время некоторые продукты точно подорожают в цене. На это оказывает влияние ряд факторов. В перечень продуктов, цены которых вырастут, вошли мясо и колбаса, некоторые овощи и фрукты. Об этом рассказала украинцам эксперт Татьяна Попович.

Согласно сообщению эксперта Татьяны Попович, это увеличение цены произойдет в конце этого года, приближаясь к Рождеству и Новому году. Обычно цены на продукты растут в этот период года, и на этот раз, похоже, не будет исключением. По словам эксперта, наибольший рост цены ожидается мясом, колбасными изделиями и отечественными овощами.

Цены на овощи растут из-за окончания их сезона, при этом предложение на рынке становится минимальным. Также импорт и продукция украинских тепличных комбинатов дорожает из-за больших затрат на тепличное производство овощей зимой.

Ведущая маркетологиня указала на ориентировочный рост цен до конца года для отдельных категорий продуктов:

картофель и свекла – 5-8%;

яблоки и груши – 10-12%;

бананы — 10%;

мандарины и другие цитрусовые – 15-18%.

Согласно прогнозам других экспертов, цены на сахар, кофе и соевые бобы будут снижаться, но это не произойдет в ближайшее время. Специалисты дали объяснение, когда украинцы могут ожидать удешевления этих товаров.

Источник: OBOZ.UA

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Напомним, в октябре украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.