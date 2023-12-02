В Украине растут цены на популярные продукты питания. Главная причина – продолжающая полномасштабная война, которую развязала россия. Известно, что произойдет с ценой капусты.

Прогнозируется, что цены на отдельные продукты в Украине увеличатся, и особенно внимание привлекает постоянное изменение стоимости капусты. В частности, цены на этот продукт растут.

По данным специализированного сайта Минфинможно определить, где можно приобрести самую дешевую молодую и белокочанную капусту.

В среднем цены выросли на 5,73 и 1,73 гривны соответственно. Молодая капуста у Auchan продается за 22,90 гривны, но у Varus это самый дорогой вариант – 29,90 гривны. Megamarket предлагает продукцию за 27,70 грн, а в Metro стоимость составляет 20,70 грн. Средняя цена на молодую капусту в ноябре составляет 25,35 грн.

Самая дорогая белокочанная капуста продается у Metro за 11,34 гривны, а самая дешевая у Novus – за 7,99 гривны. В Varus это стоит 8,20 гривны, а в Auchan и Megamarket стоимость практически одинаковая – 9,20 и 9,90 гривны соответственно. Средняя цена составляет 9,33 гривны.

Недавно стоимость молодой капусты составила в среднем 19,62 гривны в октябре, а белокочанной – 7,55 гривны.

В ближайшие дни ожидается увеличение цен на капусту из-за почти полной распродажи основных объемов продукции, уменьшения предложения на рынке, а также роста цен на энергоносители и увеличения затрат на хранение продукции. Однако значительных ростов цен не ожидается.

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Напомним, в октябре украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.