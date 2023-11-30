Артем Пивоваров, український музичний виконавець, раніше вимушено вирішив скасувати запланований благодійний концерт у Дубліні. Раніше Пивоваров поділився, що потрапив до центру протестів із шанувальниками, всього за кілька метрів відбувалися заворушення і довелося зупинити всі виступи.

Як відомо, Артем Пивоваров не лише їздить за кордон заради виступів, а й активно підтримує ЗСУ, допомагає зборами коштів та висвітлює актуальні теми у мережі. Незважаючи на активну громадянську позицію артиста, перебувають у мережі та його хейтери. На цей раз Пивоваров був обурений побаченими зауваженнями.

"Як він поїхав і чому?" - З іронією помітив Пивоваров.

«Як взагалі можна таке написати? У вас взагалі мізків немає? А ви візьміть і хоч щось зробіть із того, що робить Артем та його команда. Ви тільки мовою балакати вмієте!; Як може воювати той, хто не вміє? Чому люди такі злі! Вам краще дізнаватися, що хтось помер, аніж допоміг;

Артем поїхав бо збирає кошти на ЗСУ, на благодійних концертах, а що роблять ці хейтери зі своїх диванів???; Мені соромно, що такі "гнилий" коментарі так і летять із рота людей, чому так?; Хлопці в окопах сидять, а вони концертами ходять і коментарі пишуть» - відповіли в мережі.

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