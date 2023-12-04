Вона подала два запити до "ПриватБанк" на оскарження транзакції, але нічого не змогла досягти.

Клієнтка "ПриватБанк" поскаржилася, що після зникнення грошей з її картки державний банк не повертає їй кошти. Крім того, її обурює, що "ПриватБанк" не захистив банківський рахунок та дозволив зняти кошти з картки. Такий відгук було опубліковано на спеціалізованому сайті Мінфін.

Клієнтка "ПриватБанк" розповіла, що купляла сертифікати магазину АТБ через державний сайт і оплачувала через платіжну систему. В результаті сертифікати у власний кабінет жінка не отримала, а кошти з карти "ПриватБанк" списалися. Вона подала два запита на оспарювання транзакції, але нічого не змогла добитися.

"Хочу попередити інших клієнів "ПриватБанк", що цей банк захистом по системі Mastercard не займається. На мій запит співробіники Привату надали відповідь від системи Easypay, що вони мої кошти відправли на АТБ-Маркет, а то ще я не отримала послугу це моя проблема!", - поділилась клієнтка "ПриватБанк".

Коли клієнтка "ПриватБанк" пояснила оператору, що вони порушують правила системами Mastercard, то її відверто послали, запропнувавши судитися з АТБ.

"Коли в мене були аналогічни проблеми при оплаті картками інших банків (не надавалися послуги), гроші повертали без проблем, навіть у випадку, коли я платила через систему easypay. Та з "Приватом" все вийшло не так", - додала жінка.

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