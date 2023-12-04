Она подала два запроса в "ПриватБанк" на оспаривание транзакции, но ничего не смогла добиться.

Клиентка "ПриватБанк" пожаловалась, что после исчезновения денег с ее карты государственный банк не возвращает ей деньги. Кроме того, ее возмущает, что "ПриватБанк" не защитил банковский счет и разрешил снять средства с карты. Такой отзыв был опубликован на специализированном сайте Минфин.

Клиентка "ПриватБанк" рассказала, что покупала сертификаты магазина АТБ через государственный сайт и оплачивала через платежную систему. В результате сертификаты в собственный кабинет женщина не получила, а средства с карты "ПриватБанк" списались. Она подала два запроса на оспаривание транзакции, но ничего не смогла добиться.

"Хочу предупредить других клиентов "ПриватБанк", что этот банк защитой по системе Mastercard не занимается. На мой запрос сотрудники Привата предоставили ответ от системы Easypay, что они мои средства отправили на АТБ-Маркет, а то что я не получила услугу моя проблема!", - поделилась клиентка "ПриватБанк"

Когда клиентка "ПриватБанк" объяснила оператору, что они нарушают правила системами Mastercard, то ее откровенно послали, предложив судиться с АТБ.

"Когда у меня были аналогичны проблемы при оплате картами других банков (не предоставлялись услуги), деньги возвращали без проблем, даже в случае, когда я платила через систему easypay. И с "Приватом" все получилось не так", - добавила женщина.

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