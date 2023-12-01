За останній тиждень ціна на популярний овоч на українському ринку зросла на 14%.

Протягом останнього місяця поточного року в Україні триматиметься тенденція до підвищення цін на деякі овочі, зокрема на тепличні огірки. Підвищення ціни цього товару зумовлене скороченням пропозиції та збільшенням попиту, який не обмежений лише серед населення.

Більшість тепличних комбінатів вже завершили сезон збору огірків. Наразі продажами займаються лише обраних господарства, і якість їхнього товару залишається на невисокому рівні.

Протягом останнього тижня ціна на тепличні огірки на українському ринку зросла на 14%, і наразі їх пропонують за ціною від 70 до 85 гривень за кілограм.

Деякі виробники, які ще збирають врожай, розглядають можливість завершення сезону реалізації огірків протягом наступних двох тижнів. Вони припускають, що це може бути обумовлено майбутнім зростанням ціни на тепличний огірок.

Варто відзначити, що українським тепличним комбінатам вже вдається реалізовувати огірки в середньому на 10% дорожче, ніж за цінами в аналогічний період минулого року.

Спеціалізований сайт "Мінфін" надає дані про ціни на огірки за останній тиждень. Зокрема огірки підвищилися в ціні з 50,26 грн/кг до 59,99 грн/кг. Гладкі огірки подорожчали із 78,20 грн/кг до 79,40 грн/кг, колючі огірки додали в ціні з 78,47 грн/кг до 99,90 грн/кг.

Джерело: EastFruit

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Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

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