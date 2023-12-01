За последнюю неделю цена на популярный овощ на украинском рынке выросла на 14%.

В последний месяц текущего года в Украине будет держаться тенденция к повышению цен на некоторые овощи, в частности на тепличные огурцы. Повышение цены этого товара обусловлено сокращением предложения и увеличением спроса, не ограниченным только среди населения.

Большинство тепличных комбинатов уже завершило сезон сбора огурцов. В настоящее время продажами занимаются только избранные хозяйства, и качество их товара остается на невысоком уровне.

За последнюю неделю цена на тепличные огурцы на украинском рынке выросла на 14%, и сейчас их предлагают по цене от 70 до 85 гривен за килограмм.

Некоторые производители, еще собирающие урожай, рассматривают возможность завершения сезона реализации огурцов в течение следующих двух недель. Они предполагают, что это может быть обусловлено грядущим ростом цены на тепличный огурец.

Следует отметить, что украинским тепличным комбинатам уже удается реализовывать огурцы в среднем на 10% дороже, чем по ценам за аналогичный период прошлого года.

Специализированный сайт "Минфин" предоставляет данные о ценах на огурцы за последнюю неделю. В частности, огурцы повысились в цене с 50,26 грн/кг до 59,99 грн/кг. Гладкие огурцы подорожали с 78,20 грн/кг до 79,40 грн/кг, колючие огурцы прибавили в цене с 78,47 грн/кг до 99,90 грн/кг.

Источник: EastFruit

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Напомним, в октябре украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.