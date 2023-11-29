Як розповіли в Генштабі, минулої доби відбулося майже 90 бойових зіткнень, пише Politeka.net.

Так, на Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута.

Тим часом на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

«Безуспішними були наступальні дії противника південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського», - повідомили в Генштабі.

А от на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах окупантів.

У свою чергу аналітики Інституту вивчення війни попереджають, що росіяни готують сили, щоб вибити ЗСУ з лівого берега Херсонщини.

У звіті йдеться, що вздовж лінії Пойма-Кринки діють підрозділи 810-ї гвардійської бригади морської піхоти (ЧФ) і 61-ї бригади морської піхоти (Північний флот РФ).

Про ситуацію на полі бою розповів і військовий кореспондент Богдан Мірошніков.

За його словами, у боях за Авдіївку ворог атакує, не зупиняючись.

«Степове - бої на сході селища не припиняються. Ворог атакує безперестанку. Закріпитися поки не може. Це щодо лобових атак. З маневрами у районі села також не зовсім складається. Обійти село з півночі чи півдня не можуть. У напрямку Новокалинового ворог просунувся на 300 м. Сєвєрне, Первомайське - без успіхів», - розповів Мірошніков у своєму телеграм-каналі.

Також військовий кореспондент повідомив, що від «промки» на півдні ворог далі не просунувся.

Щодо ситуації навколо АКХЗ, то, за словами Мірошнікова, на пн-сх від заводу окупанти вперлися у те, що залишилося від паркану і далі закріпитись не можуть.

Східніше заводу та південніше очисних українські позиції прикриваються каскадом ставків, а з півночі, між заводом та Степовим, у ЗСУ потужна оборона, яку ворог також намагається пробити.

«Ось виходить так, що окупантам будь-які варіанти для маневрів вже відпадають, або шанси на них примарні. Залишаються тільки мʼясні штурми у лобових атаках. Що вони й роблять. 1-2 роти за день там покласти для них не питання. При цьому вони мети не досягають», - підкреслив Мірошніков.

Але, каже аналітик, з часом знаходитись на території заводу буде вже неможливо – окупанти поливають її з усіх видів зброї.

«Ми змушуємо ворога вбиватися у лобових атаках без прикриття з флангів. І чим далі - тим менш боєздатними стають окупанти. Звичайно, запас міцності в них великий і невідомо, чи зможемо ми втримати АКХЗ у майбутньому. Але одне відомо точно - ворогу вся ця операція стане кісткою у горлі», - впевнений експерт.

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