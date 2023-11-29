Как рассказали в Генштабе, за прошедшие сутки произошло почти 90 боевых столкновений, пишет Politeka.net.

Так, на Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия в районах Богдановки, Клещеевки, Андреевки и Северной Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.

Тем временем на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но украинские воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

«Беспешными были наступательные действия противника южнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Тоненького и Первомайского», - сообщили в Генштабе.

А вот на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам оккупантов.

В свою очередь, аналитики Института изучения войны предупреждают, что россияне готовят силы, чтобы выбить ВСУ с левого берега Херсонщины.

В отчете говорится, что вдоль линии Пойма-Крынки действуют подразделения 810 гвардейской бригады морской пехоты (ЧФ) и 61 бригады морской пехоты (Северный флот РФ).

О ситуации на поле боя рассказал и военный корреспондент Богдан Мирошников.

По его словам, в боях за Авдеевку враг атакует, не останавливаясь.

«Степное - бои на востоке поселка не прекращаются. Враг атакует беспрестанно. Закрепиться пока не может. Это насчет лобовых атак. С маневрами в районе села тоже не совсем складывается. Обойти село с севера или юга не могут. В направлении Новокалинового враг продвинулся на 300 м. Северное, Первомайское - без успехов», - рассказал Мирошников в своем телеграмм-канале.

Также военный корреспондент сообщил, что от "промки" на юге враг дальше не продвинулся.

Что касается ситуации вокруг АКХЗ, то, по словам Мирошникова, на сев-сх от завода оккупанты уперлись в то, что осталось от забора и дальше закрепиться не могут.

Восточнее завода и южнее очистных украинские позиции прикрываются каскадом прудов, а с севера, между заводом и Степным, у ВСУ мощная оборона, которую враг также пытается пробить.

"Вот получается так, что оккупантам любые варианты для маневров уже отпадают, или шансы на них призрачны. Остаются только мясные штурмы в лобовых атаках. Что они делают. 1-2 роты в день там положить для них не вопрос. При этом они цели не достигают», – подчеркнул Мирошников.

Но, говорит аналитик, со временем находиться на территории завода будет уже невозможно – оккупанты поливают его из всех видов оружия.

«Мы заставляем врага убиваться в лобовых атаках без прикрытия с флангов. И чем дальше – тем менее боеспособными становятся оккупанты. Конечно, запас прочности у них велик и неизвестно, сможем ли мы удержать АКХЗ в будущем. Но одно известно точно – врагу вся эта операция станет костью в горле», – уверен эксперт.

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