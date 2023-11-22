У російських окупантів є невеликі успіхи на полі бою, але українські Герої не здаються і продовжують знищувати ворога у надважких умовах.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби відбулося майже 50 бойових зіткнень.

«На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 5 атак противника поблизу Кліщіївки та східніше Південного Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах», - йдеться у новому зведенні Генштаба.

На Авдіївському напрямку окупанти продовжують намагатися оточити Авдіївку. Але його наступальні дії східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області були безуспішними.

У свою чергу український захисник, який веде свій телеграм-канал «Бахмутський демон» і розповідає про ситуацію навколо Бахмута, повідомив, що ситуація важка.

«Дивіться, зараз важкі дні, але ніхто не падає духом взагалі, бо нема чого, всі працюють», - повідомив «демон», додаючи, що ліквідація окупантів продовжується.

«Ціна цього є, але виходу іншого нема, тому на цивілці там скиглення як бачите, давайте слона - шалабан, як в дитинстві, аби мозок став на місце», - порадив український захисник.

Деякі подробиці про ситуацію в Авдіївці розповів військовий кореспондент Богдан Мірошніков.

За його словами, тривають зустрічні бої у районі Степового.

«Ворог тисне, як в раніше - північніше, південніше селища та у лобову. Наші воїни огризаються контратаками. Не всі успішні, але невеликий успіх все ж є. Поки ворог пішов перегруповуватися для відновлення мʼясних хвиль. У районі очисних споруд Сили Оборони були вимушені відійти», - повідомив Мірошніков в своєму телеграм-каналі.

За його словами, на АКЗХ ситуація не змінилася, окупант не може дійти далі паркана.

«Ясиноватський провулок, напрямок Царської охоти - ворог мав невеликі успіхи. Первомайське, Сєвєрне, напрямок Новокалинового - виснажливі оборонні бої», - додав військовий кореспондент.

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