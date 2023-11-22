У российских окупантов есть небольшие успехи на поле боя, но украинские Герои не сдаются и продолжают уничтожать врага в сверхтяжелых условиях.

Как сообщает Politeka.net с ссылкой на Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло почти 50 боевых столкновений.

«На Бахмутском направлении наши защитники отбили 5 атак противника вблизи Клещиевки и восточнее Южного Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах», - говорится в новом своде Генштаба.

На Авдеевском направлении оккупанты продолжают пытаться окружить Авдеевку. Но его наступательные действия восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области были безуспешными.

В свою очередь украинский защитник, который ведет свой телеграмм-канал «Бахмутский демон» и рассказывает о ситуации вокруг Бахмута, сообщил, что ситуация тяжелая.

«Смотрите, сейчас тяжелые дни, но никто не падает духом вообще, потому что нечего, все работают», - сообщил «демон», добавляя, что ликвидация оккупантов продолжается.

«Цена этого есть, но выхода другого нет, поэтому на цивилке там нытье как видите, давайте слона – шалабан, как в детстве, чтобы мозг встал на место», – посоветовал украинский защитник.

Некоторые подробности о ситуации в Авдеевке рассказал военный корреспондент Богдан Мирошников.

По его словам, продолжаются встречные бои в районе Степного.

«Враг давит, как раньше - севернее, южнее поселка и в лобовую. Наши воины огрызаются контратаками. Не все успешны, но небольшой успех все-таки есть. Пока враг пошел перегруппироваться для возобновления мясных волн. В районе очистных сооружений Силы Обороны были вынуждены отойти», - сообщил Мирошников в своем телеграмм-канале.

По его словам, на АКЗХ ситуация не изменилась, оккупант не может дойти дальше забора.

«Ясиноватский переулок, направление Царской охоты – враг имел небольшие успехи. Первомайское, Северное, направление Новокалинового – изнурительные оборонительные бои», - добавил военный корреспондент.

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