У зв'язку з блокадою кордону з боку поляків в Україні виникли труднощі з імпортом окремих продуктів харчування з Європи, що може призвести до зростання ціни на товари, особливо в разі подовження блокади.

Ритейлери висловлюють опасіння щодо цього, але заступник голови "Всеукраїнської аграрної ради" Денис Марчук стверджує, що дефіциту їжі в Україні не передбачається.

Хоча немає впевненості, що імпортні товари повністю зникнуть з полиць українських магазинів, тривалість блокади безпосередньо впливатиме на ймовірність цього сценарію. Наталія Краснікова з "ЕКО маркет" вказує, що ціни внутрішніх товарів майже не зміняться, за винятком ситуацій, де імпортна частина складових переважає.

Однак, якщо ситуація затягнеться, ціни почнуть зростати насамперед на імпортні товари.

У мережі "АТБ" повідомляють, що через блоковані пункти пропуску на кордоні постачають товари з Німеччини, Голландії, Бельгії та країн Балтії.

Збільшена частка таких товарів у їх асортименті, зокрема польських виробників, стосується різних категорій, таких як молочні продукти, заморожені овочі та фрукти, макаронні вироби, напої та алкоголь. Саме ці імпортні товари можуть вирости в ціні.

У мережі "Коло" намагаються акцентувати увагу на українській продукції, але окремі товари, такі як какао, кава, апельсини та сіль, залишаються переважно імпортними, тому їх може не вистачити. Особливо перед новорічними святами, тому ціни можуть вирости на ряд зазначених імпортних товарів.

Мережі також планують формувати запаси перед новорічними святами, але блокада кордону негативно впливає на бізнес-процеси.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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Нагадаємо, у жовтні українців чекають нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.