В связи с блокадой границы со стороны поляков в Украине возникли трудности с импортом отдельных продуктов питания из Европы, что может привести к росту цены на товары, особенно в случае продления блокады.

Ритейлеры выражают опасения по этому поводу, но заместитель председателя "Всеукраинского аграрного совета" Денис Марчук утверждает, что дефицит пищи в Украине не предполагается.

Хотя нет уверенности, что импортные товары полностью исчезнут с полок украинских магазинов, продолжительность блокады будет напрямую влиять на вероятность этого сценария. Наталья Красникова из "ЭКО маркет" указывает, что цены внутренних товаров почти не изменятся, кроме ситуаций, где импортная часть составляющих преобладает.

Однако если ситуация затянется, цены начнут расти в первую очередь на импортные товары.

В сети "АТБ" сообщают, что из-за блокированных пунктов пропуска на границе поставляют товары из Германии, Голландии, Бельгии и стран Балтии.

Увеличенная доля таких товаров в их ассортименте, в частности польских производителей, относится к разным категориям, таким как молочные продукты, замороженные овощи и фрукты, макаронные изделия, напитки и алкоголь. Именно эти импортные товары могут вырасти в цене.

В сети "Круг" пытаются акцентировать внимание на украинской продукции, но отдельные товары, такие как какао, кофе, апельсины и соль, остаются преимущественно импортными, поэтому их может не хватить. Особенно перед новогодними праздниками, поэтому цены могут вырасти на ряд указанных импортных товаров.

Сети также планируют формировать запасы перед новогодними праздниками, но блокада границы оказывает негативное влияние на бизнес-процессы.

Источник: Інтерфакс-Україна

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