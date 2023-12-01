Незважаючи на наявні штрафи, деякі люди відчувають себе вільними порушувати закон, намагаючись вирізати хвойне дерево для святкового використання. Штрафи прописані у статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
За такі порушення передбачені штрафи, залежно від розміру дерева та його місця вирубки:
- У лісах штраф може становити від 599 до 2709 грн.
- У межах міст і інших населених пунктів штраф може коливатися від 1152 до 1852 грн.
- На територіях та об'єктах природно-заповідного фонду штраф може бути від 908 до 4132 грн.
Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, незаконна вирубка, пошкодження або знищення лісових культур і молодняку може призвести до накладення штрафу:
- На громадян штраф може складати від 510 до 1020 грн.
- На посадових осіб штраф може становити від 2550 до 5100 грн.
Знищення чи пошкодження зелених насаджень, окремих дерев поза межами населених пунктів або в їх межах, що не входять до лісового фонду, або незаконна вирубка також можуть призвести до накладення штрафу:
- На громадян штраф може бути від 170 до 510 грн.
- На посадових осіб або фізичних осіб-підприємців штраф може становити від 510 до 850 грн.
Цього року особи, які мають намір вирубувати дерева в лісах, не тільки ризикують отриманням штрафу, але і стикаються з ризиком втрати життя, оскільки розмінування на деокупованих територіях ще не завершено.
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