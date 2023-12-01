Перед кожним Новим роком в Україні розпочинається ініціатива зі збереження хвойних рослин та вводяться у дію штрафи.

Незважаючи на наявні штрафи, деякі люди відчувають себе вільними порушувати закон, намагаючись вирізати хвойне дерево для святкового використання. Штрафи прописані у статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За такі порушення передбачені штрафи, залежно від розміру дерева та його місця вирубки:

У лісах штраф може становити від 599 до 2709 грн.

У межах міст і інших населених пунктів штраф може коливатися від 1152 до 1852 грн.

На територіях та об'єктах природно-заповідного фонду штраф може бути від 908 до 4132 грн.

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, незаконна вирубка, пошкодження або знищення лісових культур і молодняку може призвести до накладення штрафу:

На громадян штраф може складати від 510 до 1020 грн.

На посадових осіб штраф може становити від 2550 до 5100 грн.

Знищення чи пошкодження зелених насаджень, окремих дерев поза межами населених пунктів або в їх межах, що не входять до лісового фонду, або незаконна вирубка також можуть призвести до накладення штрафу:

На громадян штраф може бути від 170 до 510 грн.

На посадових осіб або фізичних осіб-підприємців штраф може становити від 510 до 850 грн.

Цього року особи, які мають намір вирубувати дерева в лісах, не тільки ризикують отриманням штрафу, але і стикаються з ризиком втрати життя, оскільки розмінування на деокупованих територіях ще не завершено.

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