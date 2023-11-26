В Україні відновлять систему нарахування штрафів. Вони ґрунтуватимуться на підходах Організації економічного співробітництва та розвитку та Європейської комісії.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) намірений затвердити новий механізм визначення розмірів штрафів. Регулятор висловив підтримку відповідного проєкту розпорядження. Про це розповіли у прес-службі пресслужба відомства.

В Україні оновлять систему нарахування штрафів за порушення законодавства у сфері захисту економічної конкуренції. За даними АМКУ, цей проєкт призначений для встановлення прозорих та чітких підстав і механізмів визначення розмірів штрафів. Вони будуть ґрунтуватися на підходах Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) та Європейської комісії (ЄК).

Проєкт розроблено відповідно до частини 8 статті 52 Закону про захист економічної конкуренції та враховує частину 5 статті 255 Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським союзом.

Проєкт регламенту визначає принципи визначення розмірів штрафів, етапи визначення, підходи до визначення базового розміру штрафу на основі економічних показників, обставини, які збільшують чи зменшують штраф, та механізми встановлення максимальної межі штрафу.

Пояснюючи своє рішення, Антимонопольний комітет України (АМКУ) вказує, що попередні підходи органів комітету до визначення розмірів штрафів були визначені у рекомендаційних роз’ясненнях №39-рр від 9.08.2016 року. Проте, оскільки цей документ мав характер рекомендацій і не мав статусу нормативно-правового акта, він не може бути розглядений як основа для оскарження штрафів у судах.

Додатково, враховуючи накопичений досвід, підходи, визначені в зазначених роз’ясненнях, потребували поліпшень та більш глибокої гармонізації з положеннями керівних принципів Європейської комісії щодо встановлення штрафних санкцій.

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