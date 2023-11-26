В Украине обновят систему начисления штрафов. Они будут основываться на подходах Организации экономического сотрудничества и развития и Европейской комиссии.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) намерен утвердить новый механизм определения размеров штрафов. Регулятор выразил поддержку соответствующего распоряжения. Об этом рассказали в пресс-службе пресс-служба ведомства.

В Украине обновят систему начисления штрафов за нарушение законодательства в сфере защиты экономической конкуренции. По данным АМКУ этот проект предназначен для установления прозрачных и четких оснований и механизмов определения размеров штрафов. Они будут основываться на подходах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европейской комиссии (ЕК).

Проект разработан в соответствии с частью 8 статьи 52 Закона о защите экономической конкуренции и учитывает часть 5 статьи 255 Соглашения об Ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Проект регламента определяет принципы определения размеров штрафов, этапы определения, подходы к определению базового размера штрафа на основе экономических показателей, обстоятельства, которые увеличивают или уменьшают штраф, и механизмы установления максимального предела штрафа.

Объясняя свое решение, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) указывает, что предварительные подходы органов комитета по определению размеров штрафов были определены в рекомендательных разъяснениях №39-рр от 9.08.2016 года. Однако поскольку этот документ носил характер рекомендаций и не имел статуса нормативно-правового акта, он не может быть рассмотрен как основа для обжалования штрафов в судах.

Дополнительно, учитывая накопленный опыт, подходы, определенные в указанных разъяснениях, нуждались в улучшениях и более глубокой гармонизации с положениями руководящих принципов Европейской комиссии по установлению штрафных санкций.

Последние новости в Украине:

Напомним, украинцам могут ввести новый штраф.

Как сообщала Politeka, в Украине идет подготовка к восстановлению довоенного положения системы налогообложения.

Также Politeka писала, новые штрафы для украинцев - кому придется заплатить 850 гривен.