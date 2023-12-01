Перед каждым Новым годом в Украине начинается инициатива по сохранению хвойных растений и вводятся штрафы.

Несмотря на существующие штрафы, некоторые люди чувствуют себя свободными нарушать закон, пытаясь вырезать хвойное дерево для праздничного использования. Штрафы прописаны в статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За такие нарушения предусмотрены штрафы в зависимости от размера дерева и его места вырубки:

В лесах штраф может составлять от 599 до 2709 грн.

В пределах городов и других населенных пунктов штраф может колебаться от 1152 до 1852 грн.

На территориях и объектах природно-заповедного фонда штраф может быть от 908 до 4132 грн.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, незаконной вырубке, повреждении или уничтожении лесных культур и молодняка может привести к наложению штрафа:

На граждан штраф может составлять от 510 до 1020 грн.

На должностных лиц штраф может составлять от 2550 до 5100 грн.

Уничтожение или повреждение зеленых насаждений, отдельных деревьев вне населенных пунктов или в их пределах, не входящих в лесной фонд, или незаконная вырубка также могут привести к наложению штрафа:

На граждан штраф может быть от 170 до 510 грн.

На должностных лиц или физических лиц-предпринимателей штраф может составлять от 510 до 850 грн.

В этом году лица, намеренные вырубать деревья в лесах, не только рискуют получением штрафа, но и сталкиваются с риском потери жизни, поскольку разминирование на деоккупированных территориях еще не завершено.

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