Несмотря на существующие штрафы, некоторые люди чувствуют себя свободными нарушать закон, пытаясь вырезать хвойное дерево для праздничного использования. Штрафы прописаны в статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
За такие нарушения предусмотрены штрафы в зависимости от размера дерева и его места вырубки:
- В лесах штраф может составлять от 599 до 2709 грн.
- В пределах городов и других населенных пунктов штраф может колебаться от 1152 до 1852 грн.
- На территориях и объектах природно-заповедного фонда штраф может быть от 908 до 4132 грн.
Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, незаконной вырубке, повреждении или уничтожении лесных культур и молодняка может привести к наложению штрафа:
- На граждан штраф может составлять от 510 до 1020 грн.
- На должностных лиц штраф может составлять от 2550 до 5100 грн.
Уничтожение или повреждение зеленых насаждений, отдельных деревьев вне населенных пунктов или в их пределах, не входящих в лесной фонд, или незаконная вырубка также могут привести к наложению штрафа:
- На граждан штраф может быть от 170 до 510 грн.
- На должностных лиц или физических лиц-предпринимателей штраф может составлять от 510 до 850 грн.
В этом году лица, намеренные вырубать деревья в лесах, не только рискуют получением штрафа, но и сталкиваются с риском потери жизни, поскольку разминирование на деоккупированных территориях еще не завершено.
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