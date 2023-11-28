Уряд вирішив продовжити строк для подання заявок на отримання одноразової грошової допомоги ветеранам війни, які проходять службу, до 10 грудня. Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів.

З метою забезпечення виплати допомоги до Дня Незалежності України особам, які віднесені до ветеранів війни, знаходяться на службі та не мають статусу пенсіонерів, відповідні структури, такі як міністерства, військові підрозділи, підприємства та інші, повинні були подати інформацію до Пенсійного фонду України щодо таких осіб не пізніше, ніж до 1 жовтня поточного року.

"Уряд прийняв рішення про продовження терміну подання інформації про ці особи до Пенсійного фонду України до 10 грудня цього року", - йдеться у повідомленні.

В липні стало відомо, що до Дня Незалежності України держава надасть одноразову грошову допомогу ветеранам війни, постраждалим від нацистських переслідувань, громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та відзначилися в боротьбі за країну.

Згідно з постановою уряду, розмір виплат коливався від 450 до 3100 гривень. Розмір грошової допомоги розраховувався з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що становить 2 093 гривні.

Так, для учасників бойових дій застосовувався коефіцієнт 50% від прожиткового мінімуму, для членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України — 30%, а учасникам війни — 20%.

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