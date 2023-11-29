Через війну, яку розпочала росія, в Україні суттєво змінились ціни на продукти харчування.

На українських ринках гречка подешевшала - впала в ціні. За даними Мінфін на 28 листопада, середня ціна за кілограм цієї крупи становить приблизно 27,97 гривень, що на 7,15 гривень/кг менше, ніж у середньому за жовтень.

Згідно з відкритою інформацією, станом на 27 жовтня так звана "золота крупа" по 1 кг продається у Metro по 27,30 грн., у Novus – 27,99 грн., у Auchan по 24,70 грн., та у Varus – 24,70 грн. Середній цінник зупинився на рівні – 27,97 грн. А минулого місяця середня ціна була майже на 8 гривень вищою.

Прогнозується, що ціни на гречку не піднімуться, оскільки аграріям вдалося зібрати врожай, який перевищує внутрішнє споживання.

Міністерство аграрної політики повідомило, що в Україні в 2023 році очікується значний розрив між виробництвом та споживанням гречки. Зокрема, на початку жовтня було зібрано 173,8 тис. тонн продукту, порівняно з 148 тис. тоннами за весь попередній рік. Внутрішнє споживання цієї крупи за 2022 рік становило 100-110 тис. тонн.

Цей різкий ріст виробництва пов'язано із збільшенням площі посіву. За словами відомства, в 2023 році було засіяно "найбільшу площу за всю історію незалежності України".

Міністерство додає, що сприятливі погодні умови та дії Збройних Сил України дозволили швидше збирати гречку в порівнянні з попереднім роком. Відзначається, що це сприятиме зниженню кінцевих ціни на гречку, але також слід враховувати витрати на обробку, логістику та пакування.

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Нагадаємо, у жовтні українців чекають нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.