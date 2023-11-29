На украинских рынках гречка подешевела - упалав цене. По данным Мінфін на 28 ноября, средняя цена за килограмм этой крупы составляет около 27,97 гривен, что на 7,15 гривен/кг меньше, чем в среднем за октябрь.

Согласно открытой информации, по состоянию на 27 октября так называемая "золотая крупа" по 1 кг продается у Metro по 27,30 грн., у Novus – 27,99 грн., у Auchan по 24,70 грн., и у Varus – 24,70 грн. Средний ценник остановился на уровне – 27,97 грн. А в прошлом месяце средняя цена была почти на 8 гривен выше.

Прогнозируется, что цены на гречку не поднимутся, поскольку аграриям удалось собрать урожай, превышающий внутреннее потребление.

Министерство аграрной политики сообщило, что в Украине в 2023 году ожидается существенный разрыв между производством и потреблением гречихи. В частности, в начале октября было собрано 173,8 тыс. тонн продукта по сравнению со 148 тыс. тонн за весь предыдущий год. Внутреннее потребление этой крупы за 2022 год составило 100–110 тыс. тонн.

Этот резкий рост производства связан с увеличением площади посева. По даним ведомства, в 2023 году была засеяна "самая большая площадь за всю историю независимости Украины".

Министерство добавляет, что благоприятные погодные условия и действия Вооруженных сил Украины позволили быстрее собирать гречку по сравнению с предыдущим годом. Отмечается, что это будет способствовать снижению конечных цен на гречку, но также следует учитывать затраты на обработку, логистику и упаковку.

Последние новости Украины:

Напомним, в октябре украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.