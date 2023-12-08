Із 1 жовтня органи Пенсійного фонду вже виплачують субсидії і пільги нашим громадянам. З 1 грудня ці органі здійснюватимуть прийом та опрацювання документів.

У грудні 2023 року розпочинається опалювальний сезон, який триватиме до квітня наступного року. У цей період уряд значно збільшив субсидію для придбання дров та вугілля.

Згідно з рішенням уряду, субсидія надається у випадку, якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного доходу родини до завершення воєнного стану та протягом місяця після його скасування.

Минулого опалювального сезону середній розмір допомоги на житлову субсидію становив до 1600 гривень щомісяця. Цього року розмір допомоги може зрости, оскільки тарифи на електроенергію також підвищено.

Нарахуванням субсидії займається Пенсійний фонд. Процедура отримання пільг тепер доступна онлайн на порталах "Дія" або Пенсійного фонду, де можна заповнити необхідні форми та прикріпити скановані копії документів.

Згідно з рішенням уряду, нормативи опалення на поточний зимовий сезон збільшено в 4 рази і становлять для отримання субсидії:

на вугілля — 2,23 тонн;

на дрова — 7,41 тонн.

Це рішення враховує зростання цін на вугілля та дрова, що дозволить субсидіям та пільгам покрити більшу частину витрат на придбання твердого палива.

Розмір субсидії на паливо розраховується індивідуально для кожної сім'ї в залежності від їхніх доходів. Для отримання субсидії на побутове паливо цього року не потрібно окремо звертатися до Пенсійного фонду.

Ті, кому вже призначено субсидію на покупку пічного палива, автоматично отримають нові виплати, але їм потрібно дати згоду Пенсійному фонду на передачу даних міжнародним партнерам.

Домогосподарства, які отримали право на житлову субсидію у вересні 2023 року, включаючи тих, хто отримав субсидію розміром 0,00 гривень, отримають розрахунок розміру субсидії на опалювальний сезон без додаткових звернень.

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