С 1 октября органы Пенсионного фонда уже выплачивают субсидии и льготы нашим гражданам. С 1 декабря эти органы будут осуществлять прием и проработку документов.

В декабре 2023 года начинается отопительный сезон, который продлится до апреля следующего года - в этот период правительство значительно увеличило субсидию для приобретения дров и угля.

Согласно решению правительства субсидия предоставляется в случае, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного дохода семьи до завершения военного положения и в течение месяца после его отмены.

В прошлом отопительном сезоне средний размер пособия на жилищную субсидию составлял до 1600 гривен ежемесячно. В этом году размер пособия может возрасти, поскольку тарифы на электроэнергию также повышены.

Начислением субсидии занимается Пенсионный фонд. Процедура получения льгот теперь доступна онлайн на порталах "Дія" или Пенсионный фонд, где можно заполнить необходимые формы и прикрепить сканированные копии документов.

Согласно решению правительства, нормативы отопления на текущий зимний сезон увеличены в 4 раза и составляют для получения субсидии:

на уголь – 2,23 тонн;

на дрова — 7,41 тонн.

Это решение учитывает рост цен на уголь и дрова, что позволит субсидиям и льготам покрыть большую часть расходов на приобретение твердого топлива.

Размер субсидии на топливо рассчитывается индивидуально для каждой семьи в зависимости от их доходов. Для получения субсидии на бытовое топливо в этом году не нужно отдельно обращаться в Пенсионный фонд.

Те, кому уже назначена субсидия на покупку печного топлива, автоматически получат новые выплаты, но им нужно дать согласие Пенсионному фонду на передачу данных международным партнерам.

Домохозяйства, получившие право на жилищную субсидию в сентябре 2023 года, включая получивших субсидию размером 0,00 гривен, получат расчет размера субсидии на отопительный сезон без дополнительных обращений.

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