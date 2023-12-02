Жителька України втратила свої фінансові кошти через несанкціонований доступ до її банківської картки "ПриватБанк". Аферисти здобули контроль над її обліковим записом у системі "Приват24". Інцидент стався в нічний час, коли зловмисники здійснили крадіжку коштів з картки "ПриватБанк". Такий відгук було опубліковано на спеціалізованому сайті Мінфін.

При цьому постраждала клієнтка "ПриватБанк" стверджує, що жодних запитів на підтвердження проведення транзакцій не надходило.

"Списали кошти в ночі, без смс та підтвердження дзвінком. Тепер невідомо чи вдасться повернути кошти. Усі можливі засоби щодо інформування були підключені. Списали на вимогу сайту схожого на амазон. Заявку на повернення оформила, але кошти вже списані з картки і у відповіді на заявку просять надати документи про підтвердження відносин з продавцем. Але продавця не існує. Карта ніде не світилася. Хто вкрав данні?", - бідкається клієнтка "ПриватБанк".

В "ПриватБанк" відповіли, що подібні списання без додаткового підтвердження можливі лише в разі, якщо на сайті раніше були введені дані картки та надана згода на проведення подібних оплат.

Також оператори "ПриватБанк" додали, що рекомендують звернутися до правоохоронних органів, які можуть отримати за оформленим, відповідно до чинного законодавства, запитом всю необхідну інформацію по транзакції. Заявки на повернення коштів розглядаються протягом 120 днів.

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