Жительница Украины потеряла свои финансовые средства из-за несанкционированного доступа к ее банковской карте "ПриватБанк". Аферисты получили контроль над ее аккаунтом в системе "Приват24". Инцидент произошел в ночное время, когда злоумышленники совершили кражу средств с карты "ПриватБанк". Такой отзыв был опубликован на специализированном сайте Минфин.

При этом пострадавшая клиентка"ПриватБанк" утверждает, что никаких запросов на подтверждение проведения транзакций не поступало.

"Списали средства ночью, без смс и подтверждения звонком. Теперь неизвестно удастся ли вернуть средства. Все возможные средства информирования были подключены. Списали на требование сайта похожего на амазон. Заявку на возвращение оформила, но средства уже списаны с карты и в ответе на заявку просят предоставить документы о подтверждении отношений с продавцом. Но продавца не существует. Карта нигде не светилась. Кто украл данные?", - жалуется клиентка "ПриватБанк".

В "ПриватБанк" ответили, что подобные списания без дополнительного подтверждения возможны только в случае, если на сайте ранее были введены данные карты и предоставлено согласие на проведение подобных оплат.

Также операторы "ПриватБанк" добавили, что рекомендуют обратиться в правоохранительные органы, которые могут получить по оформленному, согласно действующему законодательству, запросу всю необходимую информацию по транзакции. Заявки на возврат средств рассматриваются в течение 120 дней.

Последние новости Украины:

Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.