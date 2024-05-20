Для того щоб зберегти мікрохвильовку в чистоті та гігієні, необхідно витратити всього кілька хвилин на простий процес очищення за допомогою рушника та чашки.

Мікрохвильовка є невід'ємною частиною багатьох кухонь, прискорюючи процес приготування їжі та зекономлюючи час. Однак вона також швидко може стати місцем накопичення жиру, залишків їжі та плям.

Зберіть матеріали

Перш ніж розпочати процес чищення, візьміть матеріали, які вам знадобляться. Вам знадобиться рушник, чашка з водою та лимоном або оцтом.

Перевірте мікрохвильовку

Переконайтеся, що мікрохвильовка вимкнена та не підключена до електромережі. Безпека завжди на першому місці.

Підготуйте розчин для очищення

Наповніть чашку водою та додайте сік половини лимона або трошки оцту. Це створить природний розчин, який розчинить жир та залишки їжі.

Помістіть чашку в мікрохвильовку

Покладіть чашку з водою та лимоном (або оцтом) в мікрохвильовку. Важливо використовувати мікрохвильовку без посуду або їжі під час цього етапу.

Включіть мікрохвильовку

Включіть мікрохвильовку на повну потужність на 5-7 хвилин. Пара, яка утвориться внаслідок розігріву розчину в чашці, допоможе розчинити жир та бруд.

Зачекайте і дайте час на дію

Не торкайтеся гарячої чашки або внутрішніх стінок мікрохвильовки відразу після закінчення процесу. Зачекайте кілька хвилин, щоб дати час розчину працювати.

Протріть рушником

Після того, як ви дали час розчину проникнути та розчинити бруд, протріть внутрішні стінки мікрохвильовки рушником. Жир та залишки їжі повинні відокремитися від поверхні та легко видаляться.

Очистіть вінці розчином

Занурте рушник в залишковий розчин та протріть ззовні мікрохвильовку, включаючи ручки та кнопки.

Перевірте результат

Перевірте, чи всі залишки бруду видалено. Якщо потрібно, повторіть процес знову.

Провітріть мікрохвильовку

Дайте мікрохвильовці трошки провітритися перед тим, як використовувати її знову.

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