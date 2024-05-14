Очистити мікрохвильову піч - завдання не з найпростіших, адже ця техніка потребує ретельного та дбайливого догляду. Однак, ми маємо кілька порад та кроків, скориставшись якими ви зможете полегшити ваше прибирання.
Як очистити мікрохвильову піч оцтом і харчовою содою
- Додайте 4 столові ложки харчової соди в літр теплої води. Ретельно перемішати.
- Змочіть губку в суміші та нанесіть на внутрішню частину мікрохвильової печі.
- Потім налийте рівні частини води та дистильованого оцту в миску для мікрохвильової печі. Поставте миску в мікрохвильову піч і нагрівайте її протягом приблизно трьох хвилин або поки рідина не закипить.
- Тримайте дверцята закритими приблизно на 5 хвилин, щоб утворилася пара.
- Зніміть миску та протріть внутрішню частину тканиною або паперовим рушником.
Як очистити мікрохвильову піч оцтом
Отримайте чисту мікрохвильову піч за допомогою цього інструменту для чищення, який вимагає мінімальних зусиль.
Як очистити мікрохвильову піч водою з милом
Це очевидне рішення, але ніщо не зрівняється з губкою для піни та гарячою водою. Зніміть поворотну тарілку та протріть внутрішню частину мікрохвильової печі, потім сполосніть губку та протріть верх і боки, доки не зникнуть залишки мила. Висушіть паперовими рушниками або серветкою з мікрофібри.
Як очистити мікрохвильову піч гарячою водою з лимоном
Розріжте лимон навпіл і вичавіть сік у миску для мікрохвильової печі, наповнену 1/2 склянки води. Опустіть половинки лимона в миску. Нагрійте в мікрохвильовій печі приблизно 3 хвилини або поки рідина не закипить. Протріть внутрішню частину тканиною або паперовим рушником.
Очистіть мікрохвильову піч харчовою содою
Швидко приготуйте пасту, змішавши дві частини харчової соди з однією частиною теплої води. Нанесіть пасту на брудні розливи та плями всередині мікрохвильової печі та дайте їй постояти 5-10 хвилин. Потім витріть суміш харчової соди вологою тканиною або паперовим рушником.
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