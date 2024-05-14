Це очевидне рішення, але ніщо не зрівняється з губкою для піни та гарячою водою. Зніміть поворотну тарілку та протріть внутрішню частину мікрохвильової печі, потім сполосніть губку та протріть верх і боки, доки не зникнуть залишки мила. Висушіть паперовими рушниками або серветкою з мікрофібри.