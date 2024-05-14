Это очевидное решение, но ничто не сравнится с губкой для пены и горячей водой. Снимите поворотную тарелку и протрите внутреннюю часть микроволновки, затем ополосните губку и протрите верх и бока, пока не исчезнут остатки мыла. Высушите бумажными полотенцами или салфеткой из микрофибры.