Очистить микроволновку - задача не из простейших, ведь эта техника требует тщательного и бережного ухода. Однако, мы имеем несколько советов и шагов, воспользовавшись которыми вы сможете облегчить вашу уборку.
Как очистить микроволновку уксусом и пищевой содой
- Добавьте 4 столовых ложки пищевой соды в литр теплой воды. Тщательно перемешать.
- Смочите губку в смеси и нанесите на внутреннюю часть микроволновки.
- Затем налейте равные части воды и дистиллированного уксуса в миску для микроволновки. Поставьте миску в микроволновку и нагревайте ее в течение примерно трех минут или пока жидкость не закипит.
- Держите дверцу закрытой примерно на 5 минут, чтобы образовался пар.
- Снимите миску и протрите внутреннюю часть тканью или бумажным полотенцем.
Как очистить микроволновую печь уксусом.
Получите чистую микроволновку с помощью этого чистящего инструмента, который требует минимальных усилий.
Как очистить микроволновку водой с мылом
Это очевидное решение, но ничто не сравнится с губкой для пены и горячей водой. Снимите поворотную тарелку и протрите внутреннюю часть микроволновки, затем ополосните губку и протрите верх и бока, пока не исчезнут остатки мыла. Высушите бумажными полотенцами или салфеткой из микрофибры.
Как очистить микроволновку горячей водой с лимоном
Разрежьте лимон пополам и выжмите сок в миску для микроволновки, наполненную 1/2 стакана воды. Опустите половинки лимона в миску. Нагрейте в микроволновке примерно 3 минуты или пока жидкость не закипит. Протрите внутреннюю часть тканью или бумажным полотенцем.
Очистите микроволновку пищевой содой
Быстро приготовьте пасту, смешав две части соды с одной частью теплой воды. Нанесите пасту на грязные разливы и пятна внутри микроволновки и дайте ей постоять 5-10 минут. Затем вытрите смесь пищевой соды влажной тканью или бумажным полотенцем.