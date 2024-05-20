Чтобы сохранить микроволновку в чистоте и гигиене, необходимо потратить всего несколько минут на простой процесс очистки с помощью полотенца и чашки.

Микроволновка является неотъемлемой частью многих кухонь, ускоряя процесс приготовления пищи и экономя время. Однако она также может стать местом накопления жира, остатков пищи и пятен.

Соберите материалы

Прежде чем начать процесс чистки, возьмите материалы, которые вам понадобятся. Вам понадобится полотенце, чашка с водой и лимоном или уксусом.

Проверьте микроволновку

Убедитесь, что микроволновка выключена и не подключена к сети. Безопасность всегда на первом месте.

Подготовьте раствор для очистки

Наполните чашку водой и добавьте сок половины лимона или немного уксуса. Это создаст природный раствор, который растворит жир и остатки пищи.

Поместите чашку в микроволновку

Положите чашку с водой и лимоном (или уксусом) в микроволновку. Важно использовать микроволновку без посуды или еды во время этого этапа.

Включите микроволновку

Включите микроволновку в полную мощность на 5-7 минут. Пара, который образуется в результате разогрева раствора в чашке, поможет растворить жир и грязь.

Подождите и дайте время действовать

Не прикасайтесь к горячей чашке или внутренним стенкам микроволновки сразу после окончания процесса. Подождите несколько минут, чтобы дать время работать.

Протрите полотенцем

После того как вы дали время раствору проникнуть и растворить грязь, протрите внутренние стенки микроволновки полотенцем. Жир и остатки пищи должны быть отделены от поверхности и легко удаляться.

Очистите венцы раствором

Опустите полотенце в остаточный раствор и протрите снаружи микроволновку, включая ручки и кнопки.

Проверьте результат

Убедитесь, что все остатки грязи удалены. Если необходимо, повторите процесс снова.

Проветрите микроволновку

Дайте микроволновке немного проветриться перед тем, как использовать ее снова.

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