Микроволновка является неотъемлемой частью многих кухонь, ускоряя процесс приготовления пищи и экономя время. Однако она также может стать местом накопления жира, остатков пищи и пятен.
Соберите материалы
Прежде чем начать процесс чистки, возьмите материалы, которые вам понадобятся. Вам понадобится полотенце, чашка с водой и лимоном или уксусом.
Проверьте микроволновку
Убедитесь, что микроволновка выключена и не подключена к сети. Безопасность всегда на первом месте.
Подготовьте раствор для очистки
Наполните чашку водой и добавьте сок половины лимона или немного уксуса. Это создаст природный раствор, который растворит жир и остатки пищи.
Поместите чашку в микроволновку
Положите чашку с водой и лимоном (или уксусом) в микроволновку. Важно использовать микроволновку без посуды или еды во время этого этапа.
Включите микроволновку
Включите микроволновку в полную мощность на 5-7 минут. Пара, который образуется в результате разогрева раствора в чашке, поможет растворить жир и грязь.
Подождите и дайте время действовать
Не прикасайтесь к горячей чашке или внутренним стенкам микроволновки сразу после окончания процесса. Подождите несколько минут, чтобы дать время работать.
Протрите полотенцем
После того как вы дали время раствору проникнуть и растворить грязь, протрите внутренние стенки микроволновки полотенцем. Жир и остатки пищи должны быть отделены от поверхности и легко удаляться.
Очистите венцы раствором
Опустите полотенце в остаточный раствор и протрите снаружи микроволновку, включая ручки и кнопки.
Проверьте результат
Убедитесь, что все остатки грязи удалены. Если необходимо, повторите процесс снова.
Проветрите микроволновку
Дайте микроволновке немного проветриться перед тем, как использовать ее снова.
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