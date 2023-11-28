Цього разу на своїй сторінці в Instagram лідер "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка звернувся до українців із проханням про допомогу.

Олег Скрипка нагадав, що в ніч на 25 листопада росіяни атакували Київ рекордною кількістю безпілотників. Внаслідок падіння уламків у столиці на території дитячого садка сталась пожежа.

"Пошкоджено дах площею майже 100 квадратних метрів, зруйновані стіни. Повністю зруйнований туалет. У кімнаті, де діти їдять і навчаються, зруйнована стеля, розбиті вікна, зокрема на першому поверсі у актовій залі. Також потріскалось перекриття між поверхами", – розповів Олег Скрипка.

Сьогодні наш фонд "Країна мрій" долучається до допомоги по відновленню садочку і оголошує офіційний збір коштів на відбудову.

"Країна стає сильнішою, людянішою, кращою завдяки Нашій спільній активності не лише сьогодні - щодня! До нас приєдналися наші партнери, добровольчий батальйон який займається відбудовою пошкоджених будівель, Добробат. Країна, у якій хочеться жити - країна небайдужих людей💛💙", – додав лідер "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка.

Раніше Олег Скрипка розповів, що його колега по гурту "Воплі Відоплясова", музикант Євген Рогачевський та його син, які боронять Україну на східному фронті, потребують термінової допомоги. Бійцям потрібен захисний анти-FPV «купол», прилад нічного бачення та рації Motorola DP4800e.

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