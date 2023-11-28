В этот раз на своей странице в Instagram лидер "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка обратился к украинцам с просьбой о помощи.

Олег Скрипка напомнил, что в ночь на 25 ноября россияне атаковали Киев рекордным количеством беспилотников. В результате падения обломков в столице на территории детского сада произошел пожар.

"Повреждена крыша площадью почти 100 квадратных метров, разрушены стены. Полностью разрушен туалет. В комнате, где дети едят и учатся, разрушен потолок, разбиты окна, в том числе на первом этаже в актовом зале. Также потрескалось перекрытие между этажами", – рассказал Олег Скрипка.

Сегодня наш фонд "Країна мрій" приобщается к помощи по восстановлению садика и объявляет официальный сбор средств на восстановление.

"Страна становится сильнее, человечнее, лучше благодаря Нашей совместной активности не только сегодня - каждый день! К нам присоединились наши партнеры, добровольческий батальон, который занимается восстановлением поврежденных зданий, Добробат. Страна, в которой хочется жить - страна неравнодушных людей, - добавил лидер "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка.

Ранее Олег Скрипка рассказал, что его коллега по группе "Вопли Видоплясова", музыкант Евгений Рогачевский и его сын, защищающие Украину на восточном фронте, нуждаются в срочной помощи. Бойцам нужен защитный анти-FPV «купол», прибор ночного видения и рации Motorola DP4800e.

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