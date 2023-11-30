Цю грошову допомогу в Україні має право здійснювати виключно державний банк із 2014 року.

"ПриватБанк" розпочав виплати чергового траншу грошовоъ допомоги. Єдноразову грошову допомогу у розмірі приблизно 1200 євро (47,5 тис. грн) можуть отримати не всі. Подробиці про виплати грошової допомоги повідомили у "ПриватБанк".

Зазначається, що цю грошову допомогу в Україні має право здійснювати виключно державний банк з 2014 року. Цю грошову допомогу можуть отримати колишні в'язні концтаборів та ті, хто пережив німецьку окупацію, і фінансування надається урядом Німеччини.

Подати заяву на отримання грошової допомоги можуть лише ті, хто відповідає умовам отримання компенсації – особи, які особисто постраждали під час Голокосту. "ПриватБанк" починаючи з 24 листопада інформує всіх одержувачів виплат про надходження коштів за допомогою телефонних повідомлень або SMS.

Суму грошової допомоги буде автоматично зараховано на рахунок або картку клієнта "ПриватБанк".

У випадку відсутності рахунку в "ПриватБанк" грошову допомогу можна отримати готівкою в будь-якому відділенні банку в містах і районах України, пред'явивши паспорт. Усі операції та виплати у рамках цього проекту "ПриватБанк" проводить без комісій для одержувача.

Кампанія виплат грошової допомоги продовжиться до 2027 року. Одноразові виплати в рамках Фонду допомоги становитимуть у 2023-2025 роках 1250 євро на особу, у 2026 році – 1350 євро, а у 2027 році – 1400 євро. За цим фондом надається допомога 128 тисячам людей, які пережили Голокост у всьому світі.

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