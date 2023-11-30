Эту денежную помощь в Украине имеет право осуществлять исключительно государственный банк с 2014 года.

"ПриватБанк" начал выплаты очередного транша денежной помощи. Единоразовая денежная помощь в размере примерно 1200 евро (47,5 тыс. грн) могут получить не все. Подробности о выплатах денежной помощи уведомилив "ПриватБанк".

Отмечается, что эта денежная помощь в Украине имеет право осуществлять исключительно государственный банк с 2014 года. Эту денежную помощь могут получить бывшие заключенные концлагерей и те, кто пережил немецкую оккупацию, и финансирование предоставляется правительством Германии.

Подать заявление на получение денежной помощи могут только те, кто отвечает условиям получения компенсации – лица, лично пострадавшие во время Холокоста. "ПриватБанк" начиная с 24 ноября информирует всех получателей выплат о поступлении средств с помощью телефонных сообщений или SMS.

Сумма денежной помощи будет автоматически зачислена на счет или карту клиента"ПриватБанк".

В случае отсутствия счета в "ПриватБанк" денежную помощь можно получить наличными в любом отделении банка в городах и районах Украины, пред& явив паспорт. Все операции и выплаты в рамках этого проекта "ПриватБанк" проводит без комиссий для получателя.

Кампания выплат денежной помощи продлится до 2027 года. Единоразовые выплаты в рамках Фонда помощи составят в 2023-2025 годах 1250 евро на человека, в 2026 году – 1350 евро, а в 2027 году – 1400 евро. За этим фондом оказывается помощь 128 тысячам людей, переживших Холокост во всем мире.

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