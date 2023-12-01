Українські магазини традиційно збільшують ціни перед Новим роком. Експерти вказують, що ціни на яйця можуть повторити минулорічний рекорд. Експерт Максим Гопка дав прогноз, на скільки виростуть ціни перед Новим Роком.

Вартість яєць очікується залишатися на високому рівні до кінця року, з можливим зростанням на 15 гривень за місяць перед святами. Прогнозується, що ціни знову перевищать 70 гривень за десяток.

Кілька факторів впливатимуть на формування ціни, зокрема:

Сезонне зменшення продуктивності курей в країні. Зміни в тарифах на електроенергію, що впливає на вартість виробництва птахівництва. Виход продукції господарств населення на ринок. Наближення новорічних та великодніх свят.

Інститут аграрної економіки повідомляє, що птахофабрики підвищують оптово-відпускні ціни, щоб компенсувати збитки у весняно-літній період, що призводить до зростання споживчих цін.

Роздрібні ціни на курячі яйця також підвищуються через витрати на пакування, брендові марки, рекламу та роздрібні націнки.

За даними Державної служби статистики, ціни на яйця у вересні-жовтні коливалися від 44,18 до 48,75 гривень за десяток. Це на 19% більше, ніж у липні-серпні (38,99-39,02 гривень за десяток). Лише у жовтні ціни зросли на 10,3% порівняно з вереснем.

На даний момент середня ціна на яйця у популярних супермаркетах становить близько 55 гривень за десяток.

Источник:24 Канал.

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Нагадаємо, у жовтні українців чекають нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.