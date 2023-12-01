Несколько факторов будут влиять на формирование цены перед Новим роком.

Украинские магазины традиционно увеличивают цены перед Новым годом. Эксперты указывают, что цены на яйца могут повторить прошлогодний рекорд. Эксперт Максим Гопка дал прогноз на сколько вырастут цены перед Новым Годом.

Стоимость яиц ожидается оставаться на высоком уровне до конца года с возможным ростом на 15 гривен в месяц перед праздниками. Прогнозируется, что цены снова превысят 70 гривен за десяток.

Несколько факторов будут влиять на формирование цены, в частности:

Сезонное уменьшение производительности кур в стране. Изменения в тарифах на электроэнергию, влияющие на стоимость производства птицеводства. Выход продукции хозяйств населения на рынок. Приближение новогодних и пасхальных праздников.

Институт аграрной экономики сообщает, что птицефабрики повышают оптово-отпускные цены, чтобы компенсировать убытки в весенне-летний период, что приводит к росту потребительских цен.

Розничные цены на куриные яйца также повышаются из-за расходов на упаковку, брендовые марки, рекламу и розничные наценки.

По данным Государственной службы статистики, цены на яйца в сентябре-октябре колебались от 44,18 до 48,75 гривен за десяток. Это на 19% больше, чем в июле-августе (38,99-39,02 гривны за десяток). Только в октябре цены выросли на 10,3% по сравнению с сентябрем.

В настоящее время средняя цена на яйца в популярных супермаркетах составляет около 55 гривен за десяток.

Источник: 24 Канал.

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Напомним, в октябре украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.