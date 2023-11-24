Справжня трагедія розігралася у Київській області, в поліції повідомили перші подробиці.

Як пише Politeka.net з посиланням на поліцію Київської області, надзвичайна подія сталася у селі Гоголів в одному із приватних будинків.

«Відомо, що у приміщенні перебував батько, матір та їхній 4-річний син», - повідомили в поліції.

Родина отруїлася чадним газом. На жаль, батько та 4-річний хлопчик загинули Жінка перебуває реанімаційному відділенні.

Її стан стабільно-тяжкий, розповіли поліцейські.

Відкрито кримінальне провадження. Встановлюються всі причини трагедії.

Додамо, раніше схожа трагедія сталася на Дніпропетровщині.

Там мертвими в хаті знайшли трьох людей. Попередня причина смерті — отруєння чадним газом.

Жахіття сталося надвечір 17 листопада у приватному будинку, розташованому у селищі Аули Криничанської громади Кам’янського району. У хаті виявили тіла трьох людей: 37-річного чоловіка та двох жінок — 42-х та 70 років.

Як повідомили в ДСНС, попередня причина смерті людей — отруєння чадним газом орієнтовно внаслідок несправності твердопаливного котла.

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