Настоящая трагедия разыгралась в Киевской области, в полиции сообщили первые подробности.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Киевской области, чрезвычайное происшествие произошло в селе Гоголев в одном из частных домов.

"Известно, что в помещении находился отец, мать и их 4-летний сын", - сообщили в полиции.

Семья отравилась угарным газом. К сожалению, отец и 4-летний мальчик погибли Женщина находится в реанимационном отделении.

Ее состояние стабильно тяжелое, рассказали полицейские.

Открыто уголовное производство. Устанавливаются все причины трагедии.

Ранее похожая трагедия произошла на Днепропетровщине.

Там мертвыми в доме нашли троих человек. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.

Кошмар произошел под вечер 17 ноября в частном доме, расположенном в поселке Аулы Криничанской общины Каменского района. В доме обнаружили тела трех человек: 37-летнего мужчину и двух женщин - 42-х и 70 лет.

Как сообщили в ГСЧС, предварительная причина смерти людей — отравление угарным газом ориентировочно в результате неисправности твердотопливного котла.

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