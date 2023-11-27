Наближаючись до Нового року ціни на ці фрукти очікуються в діапазоні 45-100 гривень за кілограм.

В грудні 2023 року розпочнеться повноцінний сезон цитрусових, а експерти попереджають, що підвищений попит може призвести до зростання ціни на ці фрукти перед настанням Новорічних свят. Очільниця відділу маркетингу гуртового ринку Тетяна Шувар попередила про це.

За даними фахівців, до списку продуктів із збільшеним попитом на святкові дні додано, крім традиційних мандаринів, також банани, апельсини, лимони та ківі. Тому ціни на ці фрукти теж подорожчають.

Наразі український ринок цитрусових основним чином забезпечуються поставками з Африки, Іспанії, Італії, Туреччини, і скоро надійдуть також з Греції.

Наближаючись до Нового року, ціни на ці фрукти очікується у діапазоні 45-100 гривень за кілограм. Експертка вказала, що ціни цитрусових залежать від їхнього походження на внутрішній ринок. Як зазначається, найбільш високі ціни спостерігаються на італійські, іспанські та грецькі цитрусові, тоді як турецькі вважаються менш вартісними.

На цьому етапі у ринку не зафіксовано дефіциту цитрусових, однак передбачається подальший ріст цін на ці екзотичні фрукти. За аналітичними прогнозами, цитрусові можуть подорожчати на 15-20%.

У порівнянні, інші фрукти очікують менший приріст цін, наприклад, банани можуть підвищити свою вартість на 10%. За інформацією порталу Minfin, ціни на мандарини в роздрібних мережах продовжують знижуватися.

Джерело: Телеграф.

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