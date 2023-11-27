Приближаясь к Новому году, цены на эти фрукты ожидаются в диапазоне 45-100 гривен за килограмм.

В декабре 2023 года начнется полноценный сезон цитрусовых, а эксперты предупреждают, что повышенный спрос может привести к росту цены на эти фрукты перед наступлением Новогодних праздников. Руководитель отдела маркетинга оптового рынка Татьяна Шувар предупредила об этом.

По данным специалистов, в список продуктов с возросшим спросом на праздничные дни добавлены, кроме традиционных мандаринов, также бананы, апельсины, лимоны и киви. Потому цены на эти фрукты тоже подорожают.

В настоящее время украинский рынок цитрусовых основным образом снабжаются поставками из Африки, Испании, Италии, Турции, и скоро поступят также из Греции.

Приближаясь к Новому году, цены на эти фрукты ожидаются в диапазоне 45-100 гривен за килограмм. Эксперт указала, что цены цитрусовых зависят от их происхождения на внутренний рынок. Как отмечается, наиболее высокие цены наблюдаются на итальянские, испанские и греческие цитрусовые, в то время как турецкие считаются менее ценными.

На этом этапе у рынка не зафиксирован дефицит цитрусовых, однако предполагается дальнейший рост цен на эти экзотические фрукты. По аналитическим прогнозам, цитрусовые могут подорожать на 15-20%.

В сравнении другие фрукты ожидают меньший прирост цен, например, бананы могут повысить свою стоимость на 10%. По информации портала Minfin, цены на мандарины в розничных сетях продолжают снижаться.

Источник: Телеграф.

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